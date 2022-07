Manchester United chipe Tyrell Malacia à l'OL

La suite après cette publicité

Non conservé à la suite de son prêt en provenance de Chelsea, Emerson Palmieri laisse un vide dans la défense lyonnaise où le seul latéral de métier est Henrique. Devant recruter à ce poste en vue de la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais cherche un titulaire et s'est vite orienté en direction des Pays-Bas en utilisant les réseaux de Peter Bosz.

Grande promesse à ce poste, Tyrell Malacia (22 ans) a vite fait l'unanimité. Le joueur de Feyenoord sort d'une saison accomplie (1 but et 5 offrandes en 50 matches) et a notamment disputé la finale de Ligue Europa Conference contre l'AS Roma (défaite 1-0). Longtemps favori dans ce dossier, Lyon a proposé jusqu'à 13 millions d'euros + 2 millions d'euros de bonus.

MU a doublé l'OL sur le fil

Pour autant, cela n'a pas été suffisant puisqu'une autre formation a débarqué dans le dossier. Alors qu'Alex Telles ne convainc pas, Manchester United entend recruter un concurrent à Luke Shaw. Le club anglais a augmenté la note jusqu'à 15 millions d'euros + 2 millions d'euros de bonus et a rapidement trouvé un accord avec le Feyenoord.

Chipant ainsi Tyrell Malacia à l'OL, le club anglais renforce sa défense et a annoncé cette signature dans un communiqué : «Manchester United est heureux de confirmer que Tyrell Malacia a rejoint le club, signant un contrat jusqu'en juin 2026, avec la possibilité de le prolonger d'un an. Le défenseur néerlandais a fait 136 apparitions en carrière pour Feyenoord et a représenté son pays à tous les niveaux, des moins de 16 ans à l'équipe senior, avec cinq sélections internationales complètes à son actif.»