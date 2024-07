Bordeaux : le message poignant d’Albert Riera

Les Girondins de Bordeaux sont sur le point de disparaitre. Alors que le président Gérard Lopez étudie toutes les possibilités avant le nouveau passage devant la DNCG, le club au scapulaire continue sa préparation estivale en Espagne comme si de rien n’était. Ce samedi, Bordeaux, qui connaîtra son sort en début de semaine (on se dirige soit vers un dépôt de bilan, soit par un redressement judiciaire qui envoie le club en N2) a remporté son premier match amical 3-0 contre Brighton U23.

La suite après cette publicité

Et après la rencontre, le coach espagnol Albert Riera est sorti du silence pour la première fois sur ses réseaux sociaux. «Conscient de la situation, je souffre, regrette et surtout, je me sens les mains liées pour pouvoir aider ce club historique, car il ne dépend pas de moi. Jusqu’au dernier jour, j’apporterai mes connaissances et mon dévouement à ce club par respect pour son histoire et mon métier», a-t-il lancé avant d’évoquer la rencontre du jour. «Après 12 jours de pré-saison, aujourd’hui premier match amical contre Brighton, démontrant les idées de jeu, les bonnes sensations également récompensées par un bon résultat (3-0)…on continue».