Neymar se dit plus fort que Kylian Mbappé

Neymar continue de faire parler de lui. Après avoir fait des révélations sur sa relation avec Kylian Mbappé (le Madrilène lui a répondu depuis), le Brésilien a participé à un petit jeu, dans lequel il doit dire qui est le plus fort entre lui et plusieurs stars du ballon rond.

Le joueur d’Al-Hilal n’a pas hésité à se choisir face à Luis Suarez, Mohamed Salah, Endrick, Angel Di Maria, Rivaldo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Les seuls joueurs que Neymar considère plus forts que lui sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.