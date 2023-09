Les folles révélations de Gareth Bale sur son début de carrière

La suite après cette publicité

Au sortir d’une Coupe du monde 2022 ratée avec le Pays de Galles, Gareth Bale mettait officiellement un terme à une carrière riche en trophées mais fragilisée par des pépins physiques à répétition. Désormais, l’ex-joueur du Real Madrid profite pleinement de sa retraite pour s’adonner à sa seconde passion : le golf. Alors qu’il s’apprête à disputer la Ryder Cup de Rome en compagnie de nombreuses célébrités, le Gallois s’est livré sur ses débuts professionnels lors d’un entretien accordé à The Sun.

Révélé sous les couleurs de Southampton, le natif de Cardiff a surpris son monde en révélant qu’il a refusé à l’époque une offre de Sir Alex Ferguson pour rejoindre Manchester United. «J’ai rejeté Manchester United et je suis allé à Tottenham. À cette époque, United était la plus grande équipe de la ligue, ils gagnaient des trophées, ils avaient les plus grands joueurs, le meilleur manager. À cet âge, beaucoup de joueurs sont motivés par l’argent et souhaitent évoluer dans un grand club. Mais j’ai eu une approche différente. Je voulais jouer en équipe première. Je me développais et j’apprenais. C’était une partie importante de mon développement de continuer à jouer au football en équipe première parce que vous ne pouvez pas reproduire cela», a-t-il déclaré.