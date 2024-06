Angleterre - Slovaquie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce dimanche la suite des huitièmes de finale. Ainsi, l’Angleterre affronte la Slovaquie. Les joueurs de Gareth Southgate s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi et Kieran Trippier prennent place en défense. L’entrejeu est composé de Declan Rice et Kobbie Mainoo. En attaque, Harry Kane est soutenu par Bukayo Saka, Jude Bellingham et Phil Foden.

De leur côté, les joueurs de Francesco Calzona s’articulent dans un 4-3-3 avec Martin Dubravka comme dernier rempart derrière Peter Pekarik, Denis Vavro, Milan Skriniar et David Hancko en défense. L’entrejeu est composé de Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda. En attaque, Ivan Schranz et Lukas Haraslin épaulent David Strelec.

Les compositions

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslin