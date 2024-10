Le débrief de la soirée de Ligue des Champions en direct sur YouTube !

Suite de la 2e journée de Ligue des champions ce mercredi avec pas mal de belles affiches et notamment ce match de gala entre le LOSC et le Real Madrid. Hanif Ben Berkane et Alexandre Chaillol reviennent en direct sur YouTube sur cette soirée européenne de la saison.

La suite après cette publicité

Le direct

Au programme

Retour sur le match du LOSC face au Real Madrid

Le déplacement de Monaco à Zagreb

Débrief des matchs de la soirée

Projection sur la troisième journée de la compétition

La suite après cette publicité

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Foot Mercato pour ne pas manquer les prochains rendez-vous !