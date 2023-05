LdC, Inter : le gros avertissement d’Edin Dzeko à l’AC Milan

La suite après cette publicité

Il a été l’un des meilleurs joueurs de ce derby milanais. Edin Dzeko, qui était en concurrence avec Romelu Lukaku pour démarrer la rencontre, a mis les siens devant au bout de 8 minutes de jeu seulement. Une belle reprise de volée sur corner face à laquelle Maignan n’a rien pu faire. Après la rencontre, il a tenu à envoyer un message à l’AC Milan en vue du retour.

« On a fait un très bon match, on a eu de la réussite rapidement et on a obtenu un bon résultat pour le retour. Mais la finale est encore loin, il y a 90 minutes à jouer, en Ligue des Champions il n’y a que des grandes équipes et il faudra être fort au retour. Ils sont menés donc ils vont devoir risquer plus, marquer le premier but. Mais on est expérimenté, on sait ce qu’on doit faire au retour et on sait comment contrer ce qu’ils vont proposer », a expliqué l’attaquant sur Movistar. Pioli est prévenu.

