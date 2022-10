Lens - Montpellier : les compositions officielles

Ce samedi se poursuit la 11e journée de Ligue 1 avec un duel entre Lens et Montpellier. A domicile, les Artésiens s'établissent en 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Massadio Haïdara, Kevin Danso et Facundo Medina. Les rôles de pistons sont assurés par Przemysław Frankowski et Deiver Machado tandis qu'on retrouve Salis Abdul Samed et Seko Fofana dans le double pivot. Alexis Claude-Maurice évolue en soutien de Florian Sotoca et Loïs Openda.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Héraultais misent sur un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin comme dernier rempart. Devant lui, Enzo Tchato, Christopher Jullien, Maxime Estève et Nicolas Cozza forment la défense. Khalil Fayad et Joris Chotard constituent le double pivot. Positionné seul en pointe, Elye Wahi est soutenu par Arnaud Nordin, Téji Savanier et Stephy Mavididi.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

RC Lens : Samba - Haïdara, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Claude-Maurice - Sotoca, Openda

Montpellier HSC : Omlin - Tchato, Jullien, Estève, Cozza - Fayad, Chotard - Nordin, Savanier, Mavididi - Wahi

Parions Sport en ligne et Foot Mercato, vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.