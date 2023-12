Sponsoring maillot : l’AS Monaco discute avec adidas

Si l’OL est en pleine difficulté dans ses renégociations avec son équipementier adidas, l’AS Monaco, qui voit son partenariat avec Kappa arriver à échéance le 30 juin 2025, est quant à elle en pleine réflexion sur la suite à donner avec l’équipementier italien comme l’a confié il y a quelques jours à News Tank, le directeur marketing et des revenus de l’AS Monaco. « Nous allons lancer une consultation pour la partie équipementier, puisque notre partenariat avec Kappa arrive à échéance le 30 juin 2025. Nous allons donc consulter le marché. Cette concertation se fera aussi avec Kappa. Ce n’est pas parce qu’on lance une consultation qu’on souhaite changer d’équipementier. La relation avec Kappa est d’ailleurs très bonne. Nos ventes se sont développées année après année tout au long de notre partenariat et ce sera probablement le cas encore la saison prochaine, car nous fêterons en août 2024 le centenaire du club : qui dit anniversaire dit maillots exceptionnels. »

La suite après cette publicité

Selon nos informations, des discussions ont déjà eu lieu en amont de la consultation avec plusieurs marques, dont Adidas. La marque aux trois bandes, qui a déjà équipé l’ASM à deux reprises entre en 1985 et 1988 et entre 1990 et 1998, n’a plus de club majeur en Ligue 1 et s’interroge sur la prolongation de son partenariat avec l’Olympique Lyonnais. L’équipementier allemand, qui est déjà le sponsor maillot du Monaco Basket depuis quelques semaines, pourrait voir en l’AS Monaco une belle occasion de s’offrir l’un des clubs les plus prestigieux de Ligue 1, et qui dispose, qui plus est, d’une vraie aura internationale. Reste désormais à savoir si les différentes parties iront plus loin qu’au stade de la simple consultation…