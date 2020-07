FC Barcelone : Bartomeu demande à rencontrer Setién

Le FC Barcelone est en crise. En attendant de voir comment les Blaugranas réagiront en Ligue des Champions face au Napoli, l’équipe de Quique Setién a piteusement perdu sa couronne nationale hier soir après notamment une défaite 2-1 au Camp Nou contre Osasuna. Un revers qui a provoqué la colère de Lionel Messi. Mais pas seulement.

Visé par «La Pulga», Quique Setién a admis quelques instants plus tard que son avenir était incertain et qu’il n’était même pas sûr d’être sur le banc de touche contre le Napoli. Face à cette situation, Mundo Deportivo annonce que le président culé Josep Maria Bartomeu a demandé à rencontrer son coach ce vendredi. L’objectif est de savoir comment le technicien se sent et s’il se dit capable d’aller jusqu’au terme de la saison.