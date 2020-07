FC Barcelone : Quique Setién annonce que son futur est très incertain !

Double champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone a perdu sa couronne hier soir. Vainqueur de Villarreal (2-1), le Real Madrid est allé chercher le titre tout seul. Un moment difficile à avaler pour les Culés. Leaders du classement de Liga durant une grande partie de la saison, les hommes de Quique Setién se sont effondrés après la reprise du championnat. Dépassé par la Casa Blanca à l’issue de la 30e journée, le club catalan n’a jamais pu refaire son retard.

La suite après cette publicité

Et cerise sur le gâteau, ils ont « célébré » le titre madrilène en s’inclinant à domicile contre la modeste équipe d’Osasuna (1-2). Une défaite peu glorieuse et surtout historique puisque la série d’invincibilité du Barça à domicile est également tombée. Les Blaugranas n’avaient en effet plus perdu au Camp Nou depuis le mois de novembre 2018. Une soirée cauchemardesque donc ponctuée par une sortie médiatique très musclée du capitaine Lionel Messi. « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique », a déclaré notamment l’Argentin.

Viré avant le choc face au Napoli ?

Et pour beaucoup, ces propos menacent clairement l’avenir de Quique Setién. Nommé le 13 janvier dernier en remplacement d’Ernesto Valverde, l’ancien coach du Betis n’a jamais semblé en mesure de prendre les commandes d’une équipe d’une telle dimension. Et si son avenir en Catalogne en vue de la saison prochaine commençait déjà à s’écrire en pointillés, aujourd’hui il n’est pas impossible de le voir plier bagage avant même le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Napoli prévu le 8 août prochain.

En effet, lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il se voyait toujours sur le banc de touche catalan pour le rendez-vous en Ligue des Champions, Setién ne s’est pas vraiment montré serein. « J’espère que oui, mais je ne le sais pas. Je suis d’accord avec Messi sur certains points, sur le besoin d’autocritique. (…) Je suis le principal responsable. Je pense avoir les capacités et l’énergie, je suis convaincu que nous allons être une équipe différente. Nous disputerons la Ligue des Champions avec les garanties maximales. Jusque-là, je peux contrôler. Après, en ce qui concerne tout le reste je ne peux pas. J’ai déjà vécu ce genre de situations. » Affaire à suivre.