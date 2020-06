La Juventus Turin en pleine tempête, le retour fracassant de Marco Asensio fait grand bruit

La suite après cette publicité

Maurizio Sarri est «dans le pétrin»

En Italie, la presse continue de tirer sur Maurizio Sarri, après la défaite de la Juventus en finale de Coupe. La Gazzetta dello Sport fait dans le jeu de mots ce vendredi, et parle d'un « Sarrisque », comprendre «Sarri en danger». Selon le quotidien transalpin, le coach de la Juve est seul, les joueurs ne le suivent plus, et les supporters sont perdus. Autre point important, Cristiano Ronaldo ne marque pas depuis 4 matchs, une disette qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Sarri fait également la Une du Corriere dello Sport, qui voit le technicien italien « dans le pétrin ». Lui qui a perdu sa deuxième finale, après la Supercoupe d'Italie. Même son de cloche en couverture de Tuttosport, où Gattuso est encensé, et Sarri et la Juve sous le feu des critiques. Pour le journal, après ces deux trophées perdus, le Scudetto et la Champions League seront décisifs quant à l'avenir du coach de la Vieille Dame.

Le retour en grande pompe d'Asensio

Il y avait du foot en Espagne, ce jeudi soir. En effet, le Real Madrid affrontait Valence. La rencontre a tourné à la démonstration pour les Merengues, victoire finale 3 buts à 0. « Le Real sourit », résume le journal As, grâce à un doublé de Karim Benzema dont un but très spectaculaire, et une réalisation de Marco Asensio, quelques secondes à peine après être entré en jeu. C'est d'ailleurs ce qui retient l’attention de Marca. « C'est comme ça que revient un crack », titre le quotidien ibérique. Car l'attaquant madrilène faisait son grand retour, quasiment 1 an après sa grave blessure au genou. Et il ne lui aura donc fallu que quelques secondes pour trouver le chemin des filets, d'une volée croisée. Une soirée riche en émotions donc, d'autant que l'attaquant français, lui, est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire, dépassant Ferenc Puskás avec 243 réalisations.

Solskjaer voit Rashford comme capitaine de l'Angleterre

Enfin, Marcus Rashford fait les gros titres en Angleterre. L'attaquant anglais a mis la pression sur son Premier Ministre, avec son initiative pour venir en aide aux plus démunis. Et d'après Ole Gunnar Solskjaer, son coach à Manchester United, il a ce qu'il faut pour être le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Des mots qui font grand bruit outre-Manche, le Daily Mail semble déjà voir le « capitaine Marcus ». Le Daily Express parle lui d'un capitaine et d'un leader ! La nouvelle fait également la couverture du Daily Mirror, qui qualifie déjà Rashford de «légende».