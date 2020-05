Arsenal : Alexandre Lacazette au cœur d'une nouvelle polémique de drogue

D'un point de vue purement sportif, la saison d'Alexandre Lacazette à Arsenal n'est pas vraiment une réussite. L'attaquant tricolore - auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 20 rencontres de Premier League - est même annoncé sur le départ, alors que l'Atlético de Madrid serait très intéressé par ses services. Et les tabloïds britanniques dévoilent ce week-end une nouvelle affaire qui ne va pas jouer en sa faveur.

Le Daily Star a ainsi publié des images dans lesquelles on voit l'ancien Lyonnais inhaler du gaz (du protoxyde d’azote) d'un ballon ; une "drogue", légale certes pour les majeurs, surnommée le hippy crack au Royaume-Uni. Il a ainsi envoyé des vidéos à ses amis, et elles ont ensuite fuité dans la presse britannique. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans une telle histoire puisqu'en décembre 2018, lui et plusieurs autres Gunners s'étaient déjà fait taper sur les doigts après la divulgation de vidéos dans lesquelles on les voyait inhaler ce gaz hilarant lors d'une soirée.