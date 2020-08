Arsenal : Mikel Arteta ravi de la signature de Willian

La suite après cette publicité

Après sept saisons passées à Chelsea, Willian a décidé de changer d'air. L'ailier brésilien, qui n'a pas voulu prolonger chez les Blues, a cependant choisi de rester en Angleterre, toujours à Londres, puisqu'il vient de s'engager en faveur d'Arsenal (contrat de trois ans). Un nouveau challenge à relever donc pour le joueur de 32 ans, qui fait déjà le bonheur de son nouvel entraîneur Mikel Arteta. Invité à s'exprimer sur la signature de l'Auriverde, le technicien espagnol a déjà hâte de voir sa nouvelle recrue à l'oeuvre.

«Je crois que c'est un joueur qui peut vraiment faire la différence pour nous. Nous l'avons suivi ces derniers mois, nous avions clairement l'intention de renforcer les postes au milieu de terrain et sur les ailes. C'est un joueur qui nous donne beaucoup de polyvalence, il peut jouer dans trois ou quatre positions différentes. Il a l'expérience de tout ce qui se passe dans le monde du football, mais il a toujours l'ambition de venir ici et de contribuer à amener le club là où il doit être. J'ai été très impressionné par tous les entretiens que j'ai eus avec lui et par son désir de venir», a déclaré le coach des Gunners. Rendez-vous donc certainement le samedi 29 août pour les débuts de Willian, lors du Community Shield.