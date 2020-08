Arsenal met la main sur Willian

La suite après cette publicité

Après six saisons et demie, Willian (31 ans), arrivé en janvier 2014, a choisi de quitter Chelsea. Son contrat arrivé à échéance, le Brésilien, auteur de 37 réalisations en 234 matches de Premier League, a préféré ne pas prolonger avec les Blues, et ce, malgré plusieurs propositions du board.

L'international auriverde (70 sélections, 9 buts) souhaitait obtenir un bail longue durée que se refusaient à lui offrir les pensionnaires de Stamford Bridge. Sa décision de partir prise, l'ancien du Shakhtar Donetsk a évalué les cinq propositions concrètes à disposition : deux en Premier League, deux autres ailleurs en Europe et une en Major League Soccer.

Un déménagement court

Finalement, il a opté pour la stabilité en restant en Angleterre et à Londres, où Arsenal lui a soumis l'offre qu'il espérait. Le natif de Ribeirão Pires s'est donc engagé jusqu'en juin 2023 avec les Gunners. « L'international brésilien Willian a signé un contrat de trois ans qui débutera pour la saison 2020-2021 », peut-on lire sur le site officiel du club londonien.

Une arrivée qui offre à Mikel Arteta de nouvelles perspectives à l'animation, derrière une attaque au sein de laquelle il croise toujours les doigts pour compter sur son meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré le joli coup Hakim Ziyech, Chelsea, de son côté, risque de l'avoir mauvaise...