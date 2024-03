Al Nassr : premier titre pour Cristiano Ronaldo Jr

Une famille en or. Superstar mondiale, Cristiano Ronaldo (39 ans) a transmis la passion du ballon rond à son fils, Cristiano Jr. Comme son illustre papa, qui a remporté 5 Ballons d’Or, le jeune joueur fait des merveilles sur le terrain. Lundi, AS indiquait que celui qui évolue avec les U13 d’Al-Nassr s’est fait remarquer en enchaînant les buts, les passes décisives et les jolis gestes.

Il a été un atout précieux pour son équipe, qui a remporté le championnat saoudien U13. Il a célébré ce succès hier. Selon le média ibérique, il s’agit du premier titre collectif du fils de CR7. Le premier certainement d’une longue série.