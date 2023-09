OM : Gennaro Gattuso n’arrive pas seul

La suite après cette publicité

Dans la nuit, nous vous avons annoncé en exclusivité que Gennaro Gattuso devrait être le nouveau coach de l’OM. Sauf retournement de situation, l’Italien va arriver ce mercredi à Marseille où il signera un contrat d’un an (+ 1 an en option) avant de diriger sa première séance. Et il ne viendra pas seul.

Selon nos informations, il sera accompagné d’au moins cinq personnes qui intégreront son staff. Luigi Riccio (entraîneur adjoint), Roberto Perrone (entraîneur des gardiens), Marco Sangermani (analyste vidéo), Bruno Dominici et Dino Tenderini (préparateur physique) vont arriver avec lui dans la cité phocéenne.