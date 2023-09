L’OM a choisi Gennaro Gattuso !

La suite après cette publicité

Pablo Longoria a fait son choix. Depuis plusieurs jours, le président de l’Olympique de Marseille est en quête de celui qui sera le nouveau coach de l’écurie phocéenne. Beaucoup pensaient que ce serait Christophe Galtier. Libre et sur le marché, le technicien français est expérimenté et il présentait l’avantage d’être un ancien de la maison. En coulisses, Stéphane Tessier et David Friio, qu’il a connu à l’ASSE, ont poussé pour sa venue. Des échanges ont donc eu lieu avec Longoria.

Mais le fait qu’il ne fasse pas l’unanimité auprès des supporters et l’affaire de racisme pour laquelle il va être jugé n’ont pas plaidé en sa faveur. Sauf surprise, il ne sera pas sur le banc de l’OM. Ce ne sera pas non plus le cas d’Igor Tudor, dont le nom a été cité dans les bureaux phocéens en début de semaine selon certains confrères. Le Croate, actuellement à Split en famille, attend tranquillement avant de reprendre du service. Son nom est cité à Naples.

Gattuso est en pole

D’autres entraîneurs ont été proposés ou sondés ces derniers jours. Mais aucun n’a fait l’unanimité. Divisés concernant le futur coach, les dirigeants olympiens sont visiblement tombés d’accord sur un nom. C’est celui de Gennaro Gattuso. Selon nos informations exclusives, l’Italien est en pole position pour prendre les commandes de l’écurie marseillaise. Il est même à un pas d’enfiler le costume d’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Sauf retournement de situation, ce qui est possible, l’ancien coach de Valence devrait diriger sa première séance d’ici la fin de la semaine. L’idée de Pablo Longoria est d’avoir son nouvel entraîneur sur le banc samedi à l’occasion du choc face à l’AS Monaco. Homme au caractère explosif, Gattuso n’a pas connu beaucoup de succès. Proche de rejoindre Lyon au début du mois, puisqu’il était tombé d’accord avec John Textor et les Gones, l’Italien va a priori rejoindre un autre Olympique.