Copa del Rey : Antoine Griezmann sauve l’Atlético, l’Athletic et la Real passent dans la difficulté

On avait plusieurs rencontres de huitièmes de finale Copa del Rey ce soir, avec des affiches assez intéressantes. Le Deportivo de La Corogne (D2) accueillait ainsi l’Atlético de Madrid, et alors que les Colchoneros peinaient à faire la différence, Antoine Griezmann leur a offert la victoire avec un golazo sur coup franc à l’heure de jeu. Une victoire 1-0 qui permet donc aux Madrilènes de filer en quarts.

De leur côté, la Cultural Leonesa (D2) et l’Athletic nous ont offert un match spectaculaire. Le temps réglementaire s’est ainsi conclu sur un joli 3-3, avec des Basques qui ont joué à dix depuis la 56e et l’expulsion de Paredes. Dans la prolongation, Unai Gomez a mis les siens devant au tableau d’affichage sur penalty pour s’imposer dans la difficulté 4-3. Enfin, la Real Sociedad et Osasuna se sont quittées sur un score de 2-2 au terme des 90 minutes puis de la prolongation. Les Txuri-urdinak ont fini par accéder aux quarts de finale grâce à leur succès aux tirs au but.