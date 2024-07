Euro 2024, Portugal : la stat terrible de Cristiano Ronaldo !

Zéro. C’est le nombre de but marqué par Cristiano Ronaldo dans cet Euro. Une première pour le serial buteur de la Seleçao qui n’avait jamais terminé une compétition majeure sans inscrire le moindre but. À 39 ans, l’ancien joueur de Manchester United vient de vivre ce qui pourrait être sa dernière compétition internationale avec le Portugal et n’aura pas réussi à emmener son pays jusqu’au bout. Très critiqué pour ses performances, CR7 n’a été que l’ombre de lui-même pendant cet Euro. À bout de nerf, le numéro 7 a même fondu en larmes face à la Slovénie après un pénalty manqué.

Transparent une fois de plus hier soir face à la France, la question se pose désormais concernant le futur de Ronaldo en sélection. Si l’ancien joueur du Real Madrid n’a rien annoncé concernant son avenir international et semble toujours vouloir continuer à jouer, son ancien coach, Sir Alex Ferguson, a déclaré ne pas vouloir le voir participer à la prochaine Coupe du Monde, dans une interview accordée au quotidien allemand, Bild, cette semaine. «Je ne peux pas imaginer que Cristiano Ronaldo soit encore là lors de la prochaine Coupe du Monde. Contrairement aux défenseurs, il est plus difficile pour les attaquants de jouer au plus haut niveau lorsqu’ils sont âgés», a expliqué l’entraîneur écossais. Reverra-t-on Cristiano Ronaldo sous le maillot du Portugal dans un tournoi majeur ? Le doute est permis.