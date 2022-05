FC Nantes : Waldemar Kita sort la sulfateuse dans le dossier Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Formé à Nantes, Randal Kolo Muani (23 ans) réalise un exercice probant avec les Canaris. L'attaquant a inscrit 13 buts et délivré 7 offrandes en 37 matches cette saison. Déjà engagé avec l'Eintracht Francfort en vue du prochain exercice, l'ancien de Torcy qui a connu un prêt un Boulogne-sur-Mer rejoindra la Bundesliga librement. Une perspective intéressante pour l'international U21 qui laisse beaucoup de regret du côté des bords de l'Erdre. Son président Waldemar Kita est encore touché par l'issue du dossier et a lâché un coup de gueule dans un entretien pour Presse Océan : «je me suis impliqué avec son père, idem pour Antoine (Kombouaré ndlr) Je pense qu'ils ont signé avec Francfort depuis deux ans. On m'a pris un peu pour un con.»

L'homme d'affaires franco-polonais qui est a la tête du club depuis août 2017 a regretté le déroulement des négociations et en a profité pour tacler l'entourage du joueur. Néanmoins, il a tenu à souhaiter bonne chance à Randal Kolo Muani : «à sa place, je regretterais d'avoir signé si vite. Car il aurait pu aller plus haut. J'ai proposé au père de prolonger le contrat, d'augmenter le salaire au-delà de 100 000 euros par mois et, en cas de revente, de toucher 50 %. Je ne peux pas faire mieux. Je lui souhaite tout le bonheur car c'est un bon gamin, contrairement à son entourage.»