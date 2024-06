PL : Ipswich va s’offrir un crack de Chelsea

22 ans après avoir quitté la Premier League, Ipswich Town est de retour ! Encore en troisième division il y a un an, la bande à Kieran McKenna risque bel et bien de jouer des vilains tours dans l’élite d’outre-Manche la saison prochaine. Pour y parvenir, les Tractor Boys vont vouloir se renforcer cet été à travers un gros mercato. Et selon les informations de The Athletic, Ipswich va faire l’une de ses premières emplettes à Chelsea.

En effet, selon le média anglophone, Omari Hutchinson va s’engager avec le promu anglais. Déjà prêté la saison passée chez les pensionnaires de Portman Road, le milieu offensif de 20 ans avait été un grand artisan de la montée du club en inscrivant 10 buts et délivrant 6 passes décisives en 44 matches de championnat. Alors qu’un accord total a été trouvé aux alentours des 26 millions d’euros, l’ancien d’Arsenal va passer sa visite médicale dans les prochains jours comme le confirment nos confrères d’outre-Atlantique.