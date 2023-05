L’AS Monaco en passe de s’offrir un grand espoir du PSG

Formé au Paris Saint-Germain, Romaric Etonde ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’avant-centre de 18 ans n’a pas été convaincu par le discours de sa direction et risque donc de quitter le PSG.

Toujours selon le quotidien français, le Titi parisien est sur le point de rallier la Principauté. Responsable des talents de l’ASM, Zinedine Benslimane, apprécie en effet tout particulièrement son profil et serait sur le point d’obtenir gain de cause dans ce dossier. Un joli coup réalisé par les Asémistes. Un nouveau coup dur pour les Rouge et Bleu…

