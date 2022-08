Rennes - Ajaccio : les compositions sont tombées

La 3e journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre le Stade Rennais et l'AC Ajaccio qui cherchent encore leur premier succès de la saison. A domicile, les Bretons s'établissent en 4-4-2 avec Doğan Alemdar dans les cages derrière Hamari Traoré, Loïc Badé, Arthur Theate et Adrien Truffert. Flavien Tait et Baptiste Santamaria forment le double pivot alors que Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier sont sur les ailes. Enfin, Arnaud Kalimuendo et Gaëtan Laborde sont associés en attaque.

De son côté, la formation corse mise sur un 4-4-2 avec Benjamin Leroy comme dernier rempart. Devant lui, Mickaël Alphonse, Oumar Gonzalez, Fernand Mayembo et Ismaël Diallo sont positionnés en défense. Au cœur du jeu, Mounaïm El Idrissy, Thomas Mangani, Vincent Marchetti et Cyrille Bayala constituent le milieu de terrain alors que Romain Hamouma est accompagné en attaque par Yanis Cimignani.

Les compositions

Stade Rennais : Alemdar - Traoré, Badé, Theate, Truffert - Bourigeaud, Tait, Santamaria, Terrier - Kalimuendo, Laborde

AC Ajaccio : Leroy - Alphonse, Gonzalez, Mayembo, Diallo - El Idrissy, Mangani, Marchetti, Bayala - Hamouma, Cimignani

