À quoi ressemble le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ?

C’est fait, Cristiano Ronaldo a signé un contrat jusqu’en 2025 en faveur d’Al-Nassr. Il quitte l’Europe où il a effectué jusqu’ici toute sa carrière, empilant les buts partout où il est passé. Le Portugais a dit oui à un engagement en or massif puisqu’il va toucher 200 M€ par saison, puis deviendra ambassadeur de l’Arabie Saoudite, une fois sa carrière de joueur terminée, jusqu’en 2030, où le Royaume vise l’organisation de la Coupe du Monde.

Désormais, ce n’est plus la Ligue des Champions que le quintuple Ballon d’Or va jouer mais le championnat local sous les ordres d’un certain Rudi Garcia. «Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent» a expliqué la star sur les réseaux sociaux. «Je suis motivé à l’idée de connaitre mes nouveaux coéquipiers pour aider l’équipe et réaliser de grandes réussites.» Ronaldo retrouvera quelques têtes qu’il a connues en Espagne et en C1.

Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo comme nouveaux coéquipiers

Dans le vestiaire, il croisera le regard de deux anciens Marseillais. Il y a d’abord Alvaro Gonzalez, au club depuis le mois d’août. L’Espagnol et le Portugais se sont croisés en Liga. Il y a aussi Luiz Gustavo, présent lui également depuis l’été dernier. Ancien du Bayern et de Wolfsbourg, le milieu de terrain brésilien a déjà affronté Ronaldo en Ligue des Champions. Ensemble, les deux hommes feront partie des cadres du vestiaire.

Il y a d’autres anciens de Ligue 1 au sein d’Al Nassr, que CR7 ne connaît sans doute pas encore. Il a tout de même déjà entendu parler de David Ospina, le portier colombien, ancien de Nice et Naples notamment. D’ailleurs, ils se sont affrontés du temps de la Serie A. Le Portugais fera en revanche la connaissance de l’ancien Rémois Ghislain Konan et de l’ex-Lorientais, Vincent Aboubakar, qui sort tout de même d’une belle Coupe du Monde.

Le reste de l’effectif est majoritairement composé de joueurs saoudiens, en plus Gonzalo Martínez, milieu de terrain qui a évolué à River Plate notamment, entre 2015 et 2019, ou encore de Talisca. Ancien de Besiktas, le milieu offensif brésilien s’est surtout fait connaitre du côté de Benfica entre 2014 et 2018. Grand fan de foot, Ronaldo l’a très certainement déjà vu évoluer en Liga Nos. Il ne reste plus qu’à faire connaissance, si ce n’est pas déjà fait.