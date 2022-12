Al Nassr : Rudi Garcia évoque la piste Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Mais où jouera Cristiano Ronaldo dans les prochaines semaines ? C'est la question que toute la planète football se pose, maintenant que l'attaquant de 37 ans est libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United. Annoncé à Al Nassr, en Arabie Saoudite, CR7 est sorti du silence pour démentir cette information, alors que nous vous révélions que rien n'était fait entre les deux parties. Interrogé par As, Rudi Garcia, l'entraîneur du club saoudien, a évoqué la rumeur Ronaldo.

« Je ne peux rien dire sur Cristiano, sinon cela apparaîtrait immédiatement dans les gros titres : "García : à propos de Ronaldo". Ce que je vois, c'est que cela a été un feuilleton et que cela a été une promotion très importante pour Al Nassr, a d'abord expliqué sobrement l'ancien coach de l'OM et de l'OL, avant de poursuivre. Je pense que n'importe quel entraîneur serait ravi d'entraîner une grande star comme Cristiano et déjà en novembre 2021 j'étais très proche d'aller à Manchester United. »