Cristiano Ronaldo lâche un indice sur son mercato !

Hier soir, Cristiano Ronaldo n’a pas vécu la meilleure soirée de sa carrière. Remplaçant face à la Susse (6-1), l’attaquant portugais ne s’est pas attardé dans le stade une fois la rencontre terminée. Néanmoins, il a brièvement répondu à une question sur son avenir.

Annoncé avec insistance à Al-Nassr, CR7 est censé signer un contrat de deux ans et demi avec la formation saoudienne et toucher un peu plus de 200 M€ par saison. Mais, comme nous vous le révélions en exclusivité, Ronaldo a nié tout aucun accord. « Non. Ce n’est pas vrai », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par AS.