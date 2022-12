Le choix de carrière de Cristiano Ronaldo déçoit l’Europe, le Real Madrid s’enflamme déjà pour le retour de Karim Benzema

CR7 le Saoudien

Mais ce qui fait le plus réagir la presse sportive ce samedi, c’est la décision finale de Cristiano Ronaldo. Cette fois, plus de place au doute, CR7 a bel et bien quitté l’Europe, direction l’Arabie saoudite et Al-Nassr pour le quintuple Ballon d’Or. La formation saoudienne a mis fin au suspense de ce bouillant dossier CR7 ce vendredi soir en indiquant, par le biais d’un communiqué, la signature de l’attaquant jusqu’en juin 2025. Il devrait toucher près de 200 M€ lors de son séjour. Le Portugais a déjà lâché quelques mots. «La vision sportive du club d’Al-Nassr est très ambitieuse, et je suis motivé à l’idée de connaître mes nouveaux coéquipiers pour aider l’équipe et réaliser de grandes réussites. » La presse mondiale se permet de juger son choix controversé, qui impressionne énormément de monde, que ce soit les journalistes français, portugais ou italiens. Le Corriere Dello Sport parle d’un accord extraordinaire pour l’Arabie Saoudite qui s’offre le meilleur ambassadeur possible jusqu’en 2030. De son côté, la presse espagnole met Cristiano Ronaldo face à ses vérités. Il y a quelques années, il a dit « vouloir prendre sa retraite dans la dignité, dans un autre pays que les Emirats ou le Qatar.» Les journalistes se montrent déçus qu’il n’ait pas tenu sa promesse. The Sun va plus loin dans la critique en mettant en avant son salaire sur sa première page ce matin tout en rappelant qu’en ce moment, c’est la crise pour beaucoup de gens. Pas vraiment un problème pour le joueur qui est maintenant le mieux payé de l’histoire.

Le doublé de KB9

Karim Benzema fait la Une d’AS ce matin. Pour son retour en Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Real Valladolid, et le Français a complètement retourné le match peu avant la fin grâce à un doublé, «sans briller» pour les journalistes espagnols. Mais pour les Madrilènes, c’est une performance éclatante, c’est son premier match officiel depuis sa blessure. «Cela va lui faire du bien. Je l’ai senti bien avant ce match. Je le sens motivé et confiant. Je pense qu’on verra un Benzema différent en deuxième partie de saison», a annoncé Carlo Ancelotti après la rencontre. Et son coéquipier, Thibaut Courtois est du même avis, voilà ce qu’il a déclaré après le match : «C’est une victoire importante et c’est bien de ne pas avoir pris de but. Les deux clubs ont bien joué. C’est Karim qui nous a sauvé le match. Le Karim de l’an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus, mais bon, il va bien, il lui manquait juste un peu de rythme.» Et vu que c’est le dernier match du Real pour cette année 2022 le journal fait le bilan des Merengues, quatre titres : Supercoupe d’Espagne, Liga, Ligue des champions et Supercoupe d’Europe, beau palmarès.

La déception de Ten Hag

Le coach de Manchester United, Erik ten Hag, enrage après l’échec du transfert de Cody Gakpo. Il admet que les Reds devront peut-être faire preuve de «créativité» pour trouver un attaquant sur le marché des transferts pendant le mois de janvier. D’après The Manchester Evening News, United n’aura pas recours à des options «bon marché», mais a indiqué qu’un prêt était plus probable. Par contre du côté de Chelsea, on est prêt à lâcher des millions à foison. Selon The Times, si Chelsea n’arrive pas à recruter la pépite Enzo Fernandez, les Blues vont tout tenter pour un autre Argentin, Mac Allister. Là encore le prix risque d’être élevé, il a tout juste signé un nouveau contrat avec Brighton.