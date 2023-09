Fabien Centonze sanctionné par le FC Nantes

Rien ne va plus au FC Nantes. Alors que le nouveau directeur de la sécurité des Canaris, David Amaré, fait actuellement l’objet d’une enquête de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour des faits de prise illégale d’intérêts selon 20 Minutes, le FCN doit composer en parallèle avec le cas de Fabien Centonze. En effet, Ouest-France informe ce jeudi que le défenseur nantais vient d’être mis à pied pendant une semaine par son club en raison de son attitude irrespectueuse envers le staff et son entraîneur, Pierre Aristouy.

La suite après cette publicité

La raison ? Le natif de Voiron souhaitait partir cet été mais n’a pas obtenu gain de cause malgré l’intérêt du Stade Rennais. Conséquence, le Français manifesterait depuis son mécontentement auprès de son staff. «C’est une situation ubuesque, irrationnelle. Cet été, le FC Nantes a refusé une offre de Rennes pour Fabien car le club nous a dit qu’il comptait sur lui. Aujourd’hui, la direction du club lui soumet des offres inintéressantes et lui fait payer le fait de les refuser. C’est une forme de harcèlement. On demandera très vite sa réintégration», a déclaré l’avocat de Fabien Centonze, Maitre Cormier, dans les colonnes du quotidien régional. Pour rappel, Fabien Centonze n’a pas disputé le moindre match avec Nantes depuis la reprise en raison d’une blessure à l’ischio.