Serie A : Florian Thauvin rapporte un point à l’Udinese

La 30e journée de Serie A se poursuivait ce lundi en Italie. Au programme des affiches de 15h, deux rencontres entre quatre équipes de deuxième partie de tableau et qui se battent pour le maintien. Par exemple, l’Udinese se déplaçait sur la pelouse du relégable Sassuolo qui a cruellement besoin de points pour s’échapper de la zone rouge. Dans cette optique, les locaux ont ouvert le score grâce à Grégoire Defrel. Mais en Italie, un Français peut en cacher un autre.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Monza 42 30 -5 11 9 10 32 37 12 Genoa 35 30 -5 8 11 11 32 37 13 Lecce 28 29 -19 6 10 13 26 45 14 Udinese 28 30 -16 4 16 10 29 45 15 Hellas 27 30 -13 6 9 15 27 40 16 Cagliari 27 30 -21 6 9 15 30 51 17 Empoli 25 29 -21 6 7 16 22 43 18 Frosinone 25 30 -23 6 7 17 38 61 19 Sassuolo 24 30 -23 6 6 18 34 57 20 Salernitana 14 30 -39 2 8 20 23 62 Voir le classement complet

Ainsi, c’est Florian Thauvin qui lui a répondu dans la foulée juste avant la pause (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, le score n’a pas évolué et ce nul ne fait les affaires de personne. 1-1, c’est aussi sur ce résultat que s’est achevée la rencontre entre Cagliari et le Hellas Vérone. Alors que les Gialloblu ont ouvert le score grâce à leur buteur Federico Bonazzoli (0-1, 30e), le club sarde a arraché le nul en seconde période grâce à Ibrahim Sulemana (1-1, 70e). Au classement, rien ne change : l’Udinese reste 14e, talonné de très près par le Hellas Vérone (15e) et Cagliari (16e). Sassuolo reste 19e.