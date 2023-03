OM : Igor Tudor s’enflamme pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Igor Tudor se souviendra longtemps de ce 26 février 2023, date de sa première correction reçue sur le banc de l’OM en Ligue 1, face au rival parisien (0-3). Un match qui aurait pu permettre aux Marseillais de se remettre sur de bons rails dans la course au titre, mais ils ont été finalement rattrapés par le génie de Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive ce soir-là, le Français avait maîtrisé toutes les ficelles, et n’avait visiblement pas laissé indifférent le coach marseillais, Igor Tudor. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le technicien croate a loué les qualités des Français, qu’il considère actuellement comme le meilleur joueur de la planète.

«S’ils veulent gagner, ils gagnent (le PSG, ndlr). Après, il y a (Kylian) Mbappé. J’ai un immense respect pour (Lionel) Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l’histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd’hui Mbappé est le plus fort au monde et l’équipe n’est pas du tout la même avec ou sans lui, souligne l’ancien joueur de la Juventus Turin. D’ailleurs, quand il n’était pas là, on les a battus (2-1, en huitièmes de finale de la Coupe de France). Ensuite, avec lui, et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné (0-3). Ils décident, toujours. C’est un championnat relevé, où tu dois lutter pour chaque point. On va essayer de tout gagner et on verra où cela nous mène.»

