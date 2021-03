Rivaldo déconseille Lionel Messi au PSG

Habitué à commenter l'actualité du football pour Betfair, Rivaldo a profité de sa tribune pour donner un conseil mercato au Paris SG. La légende brésilienne a donné son sentiment sur une éventuelle arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Et il est tranché.

«Si j'étais Pochettino, je dirais au propriétaire du PSG qu'il est mieux de conserver ceux que nous avons plutôt que de recruter Messi. J'aime Messi, mais Mbappé est chez eux. Chacun serait chez lui. C'est difficile de parler d'un échange Messi-Mbappé, parce que le football, c'est l'argent et, si Messi va au PSG, il aura des avantages économiques. Mais, évidemment, Messi a plus de 30 ans et Mbappé n'en a que 22. Le PSG, je le répète, n'a selon moi besoin d'aucun renfort, il a une grande équipe... Mais le football, ce sont aussi les affaires», a lâché l'ancienne gloire auriverde. Le message est passé.