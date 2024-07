Waldemar Anton débarque au Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a annoncé, ce lundi, la signature de Waldemar Anton (27 ans) en provenance du VfB Stuttgart. Le défenseur central allemand, récemment éliminé de l’Euro 2024, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 196 matches de Bundesliga, ce dernier s’apprête donc à découvrir un nouveau challenge outre-Rhin après avoir été l’un des piliers de l’arrière garde du VfB.

«J’ai vraiment hâte d’être à mon premier match au Signal Iduna Park, de voir les fans et mes coéquipiers. Je n’avais pas prévu de changer de club au départ, mais le Borussia Dortmund est arrivé. Un club de haut niveau qui vient d’atteindre la finale de la Ligue des champions. Cela montre le potentiel de ce club. Dès le début, tous les entraîneurs du BVB m’ont donné le sentiment qu’ils voulaient vraiment me signer et que je pouvais et devais jouer un rôle important. Je suis vraiment partant pour ça», a de son côté assuré l’intéressé.