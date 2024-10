Stijn Spiering raconte son calvaire au RC Lens

En août 2023, Stijn Spierings quittait Toulouse, libre de tout contrat, et rejoignait le Racing Club de Lens pour quatre saisons. Mais après seulement quatre rencontres disputées avec le club artésien, le Néerlandais est retourné à Toulouse au mois de septembre, en tant que joker médical. Aujourd’hui à Brondby, le milieu de 28 ans est revenu sur cette courte aventure lensoise pour le média Tipsbladet. Un passage dont il ne garde pas un grand souvenir.

« J’ai été transféré gratuitement après trois belles années à Toulouse. Lens venait de terminer deuxième du championnat de France et ils allaient jouer la Ligue des champions. C’était aussi à trois heures de Rotterdam, chez moi. Tout me semblait positif, alors j’ai signé. Mais quand je suis arrivé au club, j’ai senti que je ne m’entendais pas bien avec mes coéquipiers et les entraîneurs. C’était difficile avec presque tout le monde. J’ai eu beaucoup de mal avec ça par rapport à Toulouse où j’ai eu du succès avec beaucoup d’amis. Les Français ne sont pas ouverts aux nouvelles personnes. Quand on ne parle pas français, ça peut être difficile. Après quatre matchs, l’entraîneur m’a appelé et m’a dit que je n’avais pas ma place dans l’équipe. Pourtant, le mercato venait de se fermer, et je ne pouvais revenir à Toulouse qu’en prêt. Il existe une règle en France selon laquelle vous pouvez être autorisé à effectuer un transfert interne en France, même si la fenêtre de transfert est fermée. J’ai été prêté pendant un an à Lens, puis je suis revenu en pré-saison. Il y avait un nouvel entraîneur et il m’aimait bien, mais le président voulait que je parte. C’est un grand soulagement d’avoir quitté Lens. Je n’y étais pas heureux », a indiqué le milieu défensif néerlandais dans des propos relayés par Lesviolets.com