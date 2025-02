Liga : Lewandowski délivre le Barça face à Alavés dans un match rugueux

Suite de la 22e journée de Liga ce dimanche avec le FC Barcelone qui recevait Alavés à 14h. Après la victoire de l’Atlético de Madrid samedi mais surtout la défaite du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone, les Blaugranas devaient s’imposer pour revenir à 4 points du rival et se relancer dans la course au titre. Pour l’occasion, Hansi Flick misait sur son trio offensif Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha avec Pedri et Gavi dans le coeur du jeu. Koundé était évidemment titulaire sur le couloir droit de la défense barcelonaise.

Et ce match a été très particulier pour les deux équipes. Après 10 premières minutes rythmées où Lamine Yamal a étalé toute sa classe, la rencontre a été arrêtée de longues minutes à la suite d’un violent choc tête contre tête entre Gavi et Tomas Conechny. Les deux hommes avaient joué un duel aérien. Le joueur d’Alavés est retombé lourdement sur la tête et les soigneurs se sont précipités sur la pelouse. Si Gavi avait réussi à se relever non sans mal, cela n’a pas été le cas de Conechny, évacué sur civière. Mais les deux joueurs ont été remplacés. Fermin Lopez a remplacé Gavi par précaution malgré le souhait du joueur de reprendre. Voilà pour ce qu’il faut retenir de la première période. Puisque après ce fait de jeu, le match a été haché avec une multitude de fautes côté Alavés.

Alavés termine avec 22 fautes

Le formation catalane a subi des dizaines de fautes sans que l’arbitre du match ne sanctionne Alavés. Après les 45 premières minutes de jeu et un temps additionnel de 6 minutes (alors que le match a été arrêté 7 minutes pour le choc entre Gavi et Conechny), la SER expliquait que le temps de jeu effectif avait été de… 22 minutes. Pour ce qui était du terrain, le gardien Jesus Owono avait dû s’employer qu’une seule fois sur une frappe de Pedri (39e). Au retour des vestiaires, le match repartait sur les mêmes bases avec une équipe d’Alavés qui profitait de l’indulgence de l’arbitre pour multiplier les fautes tactiques.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Barcelone 42 21 +35 13 3 5 59 24 17 Alavés 21 21 -8 5 6 10 25 33

Après 13 fautes, l’arbitre se décidait enfin à sanctionner d’un jaune un joueur d’Alavés. Et le Barça, qui dominait les débats, finissait par être délivré par Robert Lewandowski. Le Polonais, meilleur buteur de Liga, profitait d’un tir contré de Lamine Yamal pour finir dans le but vide (1-0, 61e). Avant ça, le gardien Jesus Owono avait réalisé une parade monstrueuse devant Lamine Yamal. Mais le but de Lewandowski sortait le Barça d’un match piège. Le score ne bougera plus dans une fin de match tout aussi rugueuse. Avec ce succès, le Barça profite du faux-pas du Real Madrid et revient à 4 points.