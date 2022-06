La folle clause que prépare le Barça pour Gavi

La suite après cette publicité

Si le FC Barcelone a pris de gros risques dans ce dossier, Gavi (17 ans) devrait néanmoins rester fidèle à son club formateur en prolongeant son contrat, explique ce jeudi ESPN. Le média ajoute que, pour se prémunir de toute mauvaise surprise, le Barça a décidé de se protéger.

Ainsi, son nouveau bail s'étendra jusqu'en juin 2027 et comportera donc une clause libératoire monstre fixée à 1 milliard d'euros ! De quoi éloigner, et pour un certain temps, les éventuels candidats au recrutement du talentueux milieu de terrain international espagnol (8 sélections, 1 but).