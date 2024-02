OM-Shakhtar Donetsk : les compositions officielles

À peine 48h après son intronisation, Jean-Louis Gasset plonge dans le grand bain avec ce 16ème de finale retour d’Europa League (une rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato à partir de 21h). À l’aller, les Olympiens avait concédé le nul après avoir mené deux fois au score et ont donc l’obligation de gagner s’ils désirent accéder au prochain tour.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, l’ancien coach de la Côte d’Ivoire a concocté un 3-5-2 avec une défense à trois composé de Mbemba, Méïté et Gigot. Malgré les polémiques, Jonathan Clauss est bien présent en tant que piston droit. En attaque ce sera une doublette Aubameyang-Moumbagna. De son côté, Marino Pusic utilise un 4-3-3 dans lequel on retrouve bien le buteur à la dernière minute Eguinaldo sur l’aile gauche. Le capitaine Stepanenko sera la pointe basse d’un milieu à 3 composés également de Bondarenko et Sudakov.

Les compositions officielles :

OM : Lopez - Gigot, Méïté, Mbemba, Clauss, Ounahi, Kondogbia, Harit, Merlin - Aubameyang, Moumbagna

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplia, Rakitskyi, Azarov, Matviienko - Bondarenko, Stepanenko, Sudakov - Zubkov, Sikan, Eguinaldo