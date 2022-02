West Ham : Jarrod Bowen, l'arme fatale des Hammers

« Nous nous habituons à le voir marquer et nous commençons à voir le joueur qu'il était à Hull City, plein de confiance et à l'aise dans son environnement. Il est bien installé, il a le sourire aux lèvres et un ballon à ses pieds. Que peut-on demander de plus ? [...] C'est le parent en moi, mais je pense à l'enfant de cinq ans qui courait dans le jardin avec ses lunettes. Le vilain petit canard qui est devenu un cygne. » La comparaison de Sam Bowen sur son fils, Jarrod, auprès de The Athletic, est aussi belle que puissante. Elle illustre surtout à merveille l'explosion de l'ailier droit de 25 ans du côté de West Ham United ces derniers mois.

Hull City pour arriver à maturité

Tout n'a pas été rose dans le parcours du natif de Leominster, révélé au plus haut niveau sur le tard au Royaume de Sa Majesté. Aston Villa et Cardiff City ayant décidé de ne pas lui laisser sa chance dans sa jeunesse, ce n'est qu'à Hereford United, le club de son comté, qui lui fera découvrir un autre niveau à 17 ans après une expérience universitaire plus classique. Sa carrière bascule une première fois quand Hull City le recrute, en 2014. Après avoir parfait sa formation, il découvre timidement la Premier League lors de la saison 2016-2017.

La relégation des Tigers est un mal pour un bien. L'année suivante, il s'impose à Hull et devient l'un des joueurs les plus réguliers de Championship au fil des saisons (52 buts et 12 passes décisives en 117 matchs de D2 anglaise). Avant de taper dans l'œil de West Ham, donc, qui n'hésite pas à débourser un peu moins de 22 M€ pour s'attacher les services de celui qui a toujours pu compter sur le soutien et l'appui de sa famille, en janvier 2020.

L'explosion puis la confirmation à West Ham

Après avoir pris ses marques dans la capitale anglaise, Jarrod Bowen prend de l'épaisseur chez les Hammers et réalise un premier exercice complet en Premier League très satisfaisant (8 buts et 5 passes décisives en 38 matchs). Sa montée en puissance n'est pas passée inaperçue et l'élément offensif a grandement contribué à la belle sixième place finale obtenue par son équipe. Mais depuis le début de la saison 2021-2022 outre-Manche, Bowen a pris une toute nouvelle dimension. Il a gagné en consistance et confirmé tous les espoirs placés en lui, incarnant le visage plus conquérant de WHU avec brio.

En termes de statistiques, Jarrod Bowen fait déjà mieux que l'année dernière avec 8 buts et 10 offrandes en championnat, son total étant porté à 12 réalisations et 11 PD toutes compétitions confondues (36 matchs). À titre de comparaison, seul Mohamed Salah est d'ailleurs impliqué sur plus de buts que lui pour son équipe en Angleterre. Si ce n'est pas le joueur le plus glamour, le n°20 des Hammers adorant rentrer sur son pied gauche est redoutablement efficace. D'autant plus qu'il s'agit d'un joueur qui, par ses courses incessantes et sa capacité à constamment provoquer, fatigue les défenses adverses. Cela impacte forcément sur leur rendement, et ce n'est pas un hasard si 5 de ses buts ont été marqués après la 80ème minute.

Les Three Lions, suite logique et juste récompense ?

West Ham est parfaitement conscient que la cote de Jarrod Bowen a grimpé en flèche ces derniers mois, et l'Evening Standard nous explique d'ailleurs que les dirigeants du club londonien espèrent prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2025, l'été prochain. Surtout que Liverpool ou encore Manchester United font partie des écuries n'étant pas insensibles à ses qualités. En attendant, la voie logique serait de voir Gareth Southgate faire appel à l'attaquant des Londoniens pour le prochain rassemblement des Three Lions, qui doivent affronter la Suisse puis la Côte d'Ivoire fin mars.

« Lorsque les joueurs viennent du Championship, vous espérez qu'ils se développent et Jarrod l'a très bien fait. Il a fait une grande différence. Quand vous regardez la compétition avec l'équipe d'Angleterre, c'est une décision de Gareth Southgate. Mais il se rapproche de ceux qui disent que nous devrions le regarder et voir ce qu'il peut faire (en sélection). Je ne pense pas qu'il sera trop loin, mais le plus important est de continuer à bien jouer pour West Ham », confiait courant janvier son entraîneur David Moyes à ce propos, comme pour pousser la porte à son poulain. Jarrod Bowen, auteur de 5 buts sur les 6 derniers matchs de Premier League et contrarié par la barre transversale contre Newcaslte (1-1) le week-end dernier, entend lui bien poursuivre doucement mais sûrement son ascension fulgurante chez nos voisins anglais. WHU aura bien besoin de sa force de frappe principale alors qu'un calendrier très chargé attend les Hammers dans cette fin de saison palpitante.