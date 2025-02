Real Madrid : l’énorme punchline d’Adil Rami sur Antonio Rüdiger

Depuis la fin de sa carrière en 2023, Adil Rami s’est reconverti dans le streaming. Avec sa personnalité attachante et sa capacité à dire tout ce qu’il pense, l’ancien défenseur de 39 ans s’est créé une forte communauté qui l’écoute en nombre sur ses lives pour ses avis footballistiques. Souvent dur à l’égard d’Antonio Rüdiger, le champion du monde 2018 en a remis une couche ce mardi. Questionné pour savoir s’il se trouvait meilleur que l’Allemand du Real Madrid, Rami n’a pas hésité une seule seconde :

«Rüdiger ? À mon prime ? Je l’enc***. (rires). J’ai jamais vu ça de ma vie. J’ai parlé avec des grands noms. À mon prime ? Ouais, je le mange matin, midi et soir. Un Cubarsi ? C’est compliqué, je n’avais pas forcément le style du Barça. Dis-toi bien qu’à mon prime, Inigo Martinez, il était à la Real Sociedad et on parlait même pas de lui. Dans le classement des meilleurs défenseurs, il n’était même pas là. Et maintenant, il est au Barça pour te dire. À Milan, j’étais avec Mexès. Les gens ne respectent pas Philou (surnom de Mexès, ndlr). Il a fait partie des meilleurs défenseurs de l’histoire. Moi, je le mets dans mon top 20 de tous les temps. Facile. Tu vois ces best-of, tu pètes les plombs.» Voilà qui devrait faire parler.