Real Madrid : Antonio Rüdiger est furieux contre Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Titulaire lors du match aller entre le Real Madrid et Manchester City, Antonio Rüdiger avait parfaitement tenu la baraque. L’Allemand avait remporté son duel face à Erling Haaland. Malgré cela, Carlo Ancelotti a préféré le mettre sur le banc hier soir lors du match retour à l’Etihad Stadium. C’est Eder Militão, qui n’a pas vraiment brillé, qui lui a été préféré. L’ancien joueur de Chelsea, lui, est entré après l’heure de jeu à la place de Luka Modric.

Un choix qui n’a pas été compris, notamment par Rio Ferdinand qui a fracassé Ancelotti. Et d’après le Daily Mail et Defensa Central, Rüdiger n’a pas compris la décision du Mister. Les deux médias expliquent que le défenseur était très en colère après la rencontre. Il a quitté le stade le visage fermé et énervé, ne s’arrêtant pas pour répondre aux questions des journalistes. Ambiance.

À lire

Real Madrid : les supporters allument Gareth Bale