PSG : la prolongation de Neymar serait imminente !

La suite après cette publicité

Un mercato d'été 2017 inoubliable. En effet, le Paris Saint-Germain se souviendra longtemps de cette fenêtre des transferts. Les pensionnaires du Parc des Princes avaient réussi deux coups de maître en délogeant Neymar du FC Barcelone. Pour cela, les Franciliens avaient payé sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Le même été, ils étaient également parvenus à doubler le Real Madrid et d'autres cadors pour s'attacher les services du prometteur Kylian Mbappé. Depuis, les deux joueurs, devenus amis, ont mené Paris vers les sommets.

Mais les deux stars arrivent toutes les deux à un tournant de leur aventure parisienne puisqu'elles seront en fin de contrat en juin 2022, soit dans un an et demi. Les pensionnaires du Parc des Princes s'activent donc en coulisses pour boucler ces dossiers et éviter d'être dans une situation inconfortable en fin de saison. Mais Mbappé et Neymar ont opté pour des stratégies différentes. Alors que le Français est plutôt discret, le Brésilien, lui, a décidé de s'exprimer publiquement sur le sujet. Il a donc fait un large point dimanche lors d'une interview accordée à TF1 et diffusée dans l'émission "Sept à Huit".

Ney proche de prolonger

«Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian va rester aussi. (...) Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris (que les deux joueurs prolongent, ndlr). On veut que le PSG soit une grande équipe et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important».

Un message qui a de quoi rassurer le PSG comme les supporters. Et les nouvelles du jour ont encore de quoi leur donner le sourire. Ce mardi, le média brésilien TNT Sports/Esporte Interativo, dont le journaliste est très proche de Neymar depuis son passage au Barça, annonce que le joueur est sur le point de signer une prolongation de contrat de quatre années au PSG. Cela pourrait même être fait cette semaine. Il est aussi précisé que le club comme le joueur pourraient attendre un peu avant d'officialiser cette prolongation. Une excellente nouvelle pour le PSG si cela se confirme !