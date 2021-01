Neymar réitère son envie de rester au PSG

Alors que le mercato hivernal est ouvert depuis début janvier, et qu'il fermera ses portes dans quelques heures lundi soir, le Paris Saint-Germain n'a pour le moment pas bougé puisque seul Marcin Bulka a été prêté à Châteauroux. Le dossier Dele Alli fait beaucoup parler mais pour le moment, l'Anglais n'est pas arrivé. Mais il faut dire qu'en coulisses, le club de la capitale a deux dossier chauds à gérer : les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar, tous les deux en fin de contrat en juin 2022.

La suite après cette publicité

A ce sujet, le directeur sportif du club Leonardo avait affiché son positionnement récemment dans les colonnes de France Football : «j'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là.» Mais alors qu'en pensent les principaux concernés ?

«Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain»

Longuement interrogé par TF1 pour l'émission «Sept à Huit» de ce dimanche, le numéro 10 parisien, auteur d'un doublé lors de la défaite contre le FC Lorience (2-3, 22e journée de Ligue 1) en a dit plus sur son avenir. Et clairement, le Brésilien a envie de rester à Paris. «Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux. Ca a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian va rester aussi», a lâché l'ancien Barcelonais.

«Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris (que les deux joueurs prolongent, ndlr). On veut que le PSG soit une grande équipe et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important», a enchaîné Neymar, qui a quelques objectifs en tête : «je rêve de la Coupe du Monde, je veux gagner une autre Ligue des Champions. Tout ce que je pourrai gagner, je veux le gagner.» Après l'échec lors du Final 8 la saison passée, Neymar espère bien revenir en finale pour cette fois-ci soulever la coupe aux grandes oreilles avec le PSG.