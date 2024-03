Ligue 1 : nouveau record d’affluence

Les semaines s’enchaînent en Ligue 1 et se ressemblent. Pour la troisième fois de la saison, le record d’affluence a été battu à l’occasion de cette 25e journée de championnat, avec une moyenne de 32 338 spectateurs en tribunes le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Les stades de Marseille (56 958 spectateurs), du Paris Saint-Germain (47 917 spectateurs) et du LOSC (40 383 spectateurs) ont affiché le meilleur bilan durant cette levée de championnat. Lorient (16 426 spectateurs) et Le Havre (21 462 spectateurs) terminent le classement avec une belle affluence pour compléter cette journée. Les dernières journées, aussi indécises soient-elles au niveau du maintien et de l’Europe, pourraient battre ce record.