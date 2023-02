Le PSG retient son souffle pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Sale soirée pour le PSG et Kylian Mbappé. Certes, le club de la capitale a renoué avec la victoire lors de son déplacement à Montpellier (3-1), et a montré beaucoup plus d’intensité que lors de ses dernières sorties mais il a surtout perdu son vice-champion du monde sur blessure. Dès la 21e minute, l’attaquant est sorti, touché derrière le genou et à la cuisse, remplacé par Hugo Ekitike. Cela faisait suite à un choc avec Léo Leroy, le milieu de terrain du MHSC.

Mbappé a bien tenté de poursuivre mais la douleur était trop forte. « C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal » se plaignait la star dans des images captées par les caméras de Canal Plus au moment de sa blessure. Le début de rencontre avait déjà été animé car il avait eu le temps de voir Benjamin Lecomte repousser ses deux penaltys (8e et 10e), le premier ayant été donné à retirer par Monsieur Pignard. Sur la seconde tentative, l’attaquant n’a pas réussi à cadrer le ballon qui lui était revenu.

Le Bayern se présente dans 12 jours

«Il a pris un coup derrière le genou et sur le muscle. Est-ce que c’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore, temporisait Galtier face à la presse hier soir. Mais avec l’enchaînement des matches, ils ne veulent pas prendre de risque puisqu’on a un calendrier très chargé. Cela ne paraît pas très grave ni pour l’un ni pour l’autre. On verra bien. Ils sont (Mbappé et Ramos) très importants. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps et ce qu’on s’est dit après le match, il n’y a pas trop d’inquiétude. Mais, comme on joue tous les trois jours…»

C’est bien le problème. Les blessures de son numéro 7 et de Sergio Ramos, blessé à l’adducteur, en plus d’avoir été pris dans un choc avec Kouyaté, arrivent au pire des moments. Le PSG fait face à un calendrier démentiel, alors que se présente le Bayern Munich dans 12 jours maintenant pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Avant cela, il faudra sans doute faire sans Mbappé face à Toulouse à domicile, l’OM en Coupe de France et Monaco à Louis II. Autant dire qu’avec un Neymar dont la cheville grince, le PSG peut craindre le pire à l’heure où il joue sa saison.