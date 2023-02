PSG : les mots inquiétants de Kylian Mbappé

La sortie sur blessure de Kylian Mbappé est déjà bien partie pour devenir le nouveau psychodrame du côté du PSG. Touché à la jambe droite face au MHSC, l’attaquant parisien a été contraint de céder sa place dès la 20e minute de jeu, après un choc avec Léo Leroy.

Les caméras de Canal Plus ont capté quelques mots lâchés par le numéro 7 dans les couloirs menant au vestiaire, au moment de sa sortie. « C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal. » Pas de bon augure donc, même si Galtier a tenu à se montrer plus rassurant. « Il a pris un coup au genou. Et derrière la cuisse, on va voir. »

