PSG : Christophe Galtier rassure après la blessure de Kylian Mbappé

Ce mercredi soir, ce n’est pas la victoire du PSG à Montpellier qui fait parler mais bien la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. A seulement 13 jours du choc face au Bayern Munich, le Bondynois est sorti en début de rencontre après une gêne musculaire derrière la cuisse. De quoi laisser craindre le pire pour les supporters parisiens. Mais en conférence de presse, le coach Christophe Galtier a tenu a donner des nouvelles rassurantes de son joueur. Il en a profité pour aussi donner des détails sur la blessure de Sergio Ramos.

«Pour Sergio Ramos, il s’est fait mal à l’adducteur. On pense que ce n’est pas grave, mais voilà. Avec l’enchaînement des matches, c’est un joueur avec qui j’ai préféré ne pas prendre de risque par rapport à la gêne qu’il a senti. Pour Mbappé, c’est pareil. Il a pris un coup derrière le genou et sur le muscle. Est-ce que c’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Mais avec l’enchaînement des matches, ils ne veulent pas prendre de risque puisqu’on a un calendrier très chargé. Cela ne parait pas très grave ni pour l’un ni pour l’autre. On verra bien. Ils sont très importants. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps et ce qu’on s’est dit après le match, il n’y a pas trop d’inquiétude. Mais, comme on joue tous les trois jours…»

