Ligue 1 : le PSG s’impose mais perd Mbappé et Ramos, Lens chute, Monaco et Rennes en profitent !

Suite et fin de la 21e journée, après une première salve de rencontres à 19 heures qui a notamment vu l’OM mettre la pression sur le RC Lens et le PSG. Le PSG justement se déplaçait sur la pelouse de Montpellier, sans Neymar, mais avec Messi et Mbappé à la pointe de l’attaque. Le club francilien pensait débuter idéalement avec un penalty plutôt généreux offert pour une faute de Jullien sur Sergio Ramos. Lecomte, revenu lors de ce mercato hivernal à Montpellier, détournait la première tentative de Mbappé mais le penalty était donné à retirer. Lecomte s’illustrait encore en détournant sur le poteau, le ballon revenait dans les pieds de l’attaquant qui tirait au-dessus (10e) !

Le PSG perd Sergio Ramos et Kylian Mbappé

La soirée démarrait mal et cela se poursuivait avec une nouvelle inquiétante, la sortie sur blessure de Mbappé, suite à une faute de Leroy. Touché à la jambe droite, l’attaquant français cédait sa place dès la 20e minute à Ekitike et inquiétait, forcément, tout le staff parisien, à l’aube d’une série de matches décisifs pour la suite de la saison. Le PSG enchaînait les déconvenues avec la sortie également de Sergio Ramos, touché à la tête après un duel aérien. Et dans le jeu, ce n’était pas plus fameux, la domination stérile n’accouchant que d’un but de Messi refusé pour hors-jeu (35e).

Au retour des vestiaires, le PSG intensifiait la pression. Hakimi pensait inscrire un superbe but d’une frappe lointaine, mais le but était de nouveau refusé pour hors-jeu. Dans la foulée, sur une nouvelle offensive et une percée d’Hakimi, Ekitike décalait Fabian Ruiz de la tête. L’Espagnol terminait de près, inscrivant son premier but sous les couleurs du PSG et soulageant grandement ses coéquipiers (0-1, 55e). Fabian Ruiz s’offrait même une passe décisive, particulièrement délicieuse, à destination de Messi, qui se jouait aisément de Lecomte (0-2, 71e). Le MHSC réduisait la marque à la 88e minute grâce à un joli but de Nordin (1-2, 88e). De quoi faire trembler le PSG ? Pas cette fois. Le jeune Warren Zaïre-Emery, entré en jeu, inscrivait son premier but en pro, d’une frappe limpide du pied droit, légèrement excentré dans la surface (1-3, 90+2e). Le PSG retrouvait la victoire après deux matches consécutifs sans succès et prend 5 points d’avance sur son dauphin marseillais.

Nice s’offre Lens, Monaco se fait peur

Redescendu au troisième rang après la victoire de l’Olympique de Marseille à Nantes (2-0), le Racing Club de Lens voulait suivre le gros rythme en tête de classement et avait fort à faire face à Nice (12e). Les Aiglons mettaient rapidement un gros pressing pour perturber les Nordistes et la première grosse occasion signée Antoine Mendy obligeait Brice Samba à réaliser une belle parade (10e). Dans la foulée, David Pereira da Costa testait Kasper Schmeichel (11e). Rythmé, ce début de match était l’objet d’une belle lutte entre les deux équipes. Nice prenait doucement le contrôle des débats, mais Brice Samba était solide devant sa cage. Lens avait du mal à se montrer, mais Wesley Saïd se procurer une belle occasion en fin de premier acte (34e). Au retour des vestiaires, Gaëtan Laborde poussait de nouveau Brice Samba à la parade, mais l’arbitre signalait un hors-jeu du buteur niçois (51e). Une alerte suivie de la punition. Sur un corner côté droit, Antoine Mendy déviait au premier poteau - ce qui perturbait Brice Samba - et Gaëtan Laborde propulsait au fond des filets (1-0, 57e). Seko Fofana tentait de réagir d’une lourde frappe (66e) puis celle qui suivait trouvait la barre transversale (67e). Le capitaine lensois prenait ses responsabilités mais tombait sur un solide Kasper Schmeichel (78e). Dans un soir difficile, Lens s’incline 1-0 et se retrouve troisième. Nice confirme son retour en forme et grimpe au 8e rang.

Le classement de la Ligue 1 2022/2023 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 51 21 16 3 2 52 16 36 2 Marseille 46 21 14 4 3 42 17 25 3 Lens 45 21 13 6 2 33 15 18 4 Monaco 41 21 12 5 4 46 29 17 5 Rennes 40 21 12 4 5 40 22 18 Voir le classement complet

Quatrième, Monaco voulait rester au contact du trio de tête qui compte sept points d’avance et se retrouvait obligé de gagner contre Auxerre. Dix-neuvièmes, les Bourguignons restaient sur six défaites de rang et voulaient réagir à tout prix pour ne pas s’enfoncer encore plus dans la zone rouge. Après une première frappe d’Axel Disasi (9e), Monaco prenait déjà l’avantage suite à une bonne passe de Youssouf Fofana sur la gauche de la surface pour Wissam Ben Yedder qui ne se faisait pas prier pour marquer (1-0, 11e). Une entame parfaite qui libérait les Asémistes. Gelson Martins (15e), Vanderson (21e) et Eliesse Ben Seghir (23e) mettaient le danger sur le but de Ionut Radu. Finalement, la deuxième était la bonne pour Eliesse Ben Seghir qui battait le gardien roumain d’une sublime frappe (2-0, 30e). Dominant son sujet contre une équipe d’Auxerre timide à l’exception d’une frappe d’Isaak Touré (35e), Monaco menait facilement à la pause. Au retour des vestiaires, Monaco était davantage en gestion et faisait tourner dans son effectif. À force de baisser en régime, Monaco s’est fait surprend et Matthis Abline a relancé le suspense d’un plat du pied (2-1, 68e). Nuno Da Costa venait ensuite agresser le poteau droit monégasque d’une lourde frappe (72e). Mais Monaco s’arrachait et Breel Embolo qui était entré en jeu redonnait de l’air aux Asémistes avec son onzième but de la saison (3-1, 82e). Une joie de courte durée puisque Nuno Da Costa égalisait dans la foulée (3-2, 84e). Cette fin de match était folle mais Monaco s’en sortait bien avec cette victoire 3-2. L’ASM revient à 4 points de Lens (3e) et se relance dans la course à l’Europe.

Rennes sans forcer, l’OL sans marquer

Cinquième, Rennes jouait aussi un relégable avec Strasbourg (18e). Et les Bretons ne perdaient pas le temps. Un joli ballon d’Adrien Truffert pour Amine Gouiri qui marquait et Rennes virait en tête (1-0, 3e). L’équipe de Bruno Genesio imposait son tempo et Baptiste Santamaria pensait doubler la mise, mais l’arbitre assistant levait son drapeau (19e). Ce n’était que partie remise puisque Désiré Doué mettait à son tour Amine Gouiri en orbite et l’ancien niçois s’offrait un doublé (2-0, 21e), se retrouvant désormais crédité de 8 buts en Ligue 1. C’est tout en maîtrise que Rennes arrivait en tête à la pause. La seconde période se poursuivait sur le même tempo et Désiré Doué - bien trouvé par Benjamin Bourigeaud - enfonçait un peu plus les Alsaciens (3-0, 51e). De quoi assommer définitivement les Alsaciens. Rennes gérait bien cette seconde période et plus rien de bien important se passait. Rennes s’impose facilement 3-0 et revient à cinq points du podium. Strasbourg reste 19e à quatre points de Troyes premier non relégable.

Dans un contexte compliqué, l’Olympique Lyonnais (11e) retrouvait à domicile une équipe brestoise (16e) qui voulait maintenir l’écart avec la zone rouge. Et les Gones ne débutaient pas de la meilleure des manières. Ainsi Franck Honrat par deux fois mettait la pression (5e et 6e), mais la révolte venait de Maxence Caqueret (8e) et surtout d’Alexandre Lacazette dont la lourde frappe obligeait l’intervention de Marco Bizot (19e). Bradley Barcola testait ensuite le portier néerlandais (23e) et Corentin Tolisso frappait de loin (26e). Une belle réaction pour les Lyonnais qui se procuraient encore des actions via Rayan Cherki (35e) et Bradley Barcola (43e) avant la pause. Au retour des vestiaires, Malo Gusto trouvait Alexandre Lacazette en position idéale au point de penalty, mais il était contré (50e). Malgré un match sérieux, l’OL manquait d’efficacité, que ce soit Rayan Cherki (53e), Alexandre Lacazette (56e) ou encore Maxence Caqueret (69e). Malmené, Brest passait proche du hold-up en contre, mais Franck Honorat croisait trop sur la droite (77e). L’OL reprenait le contrôle des débats et la tête de Moussa Dembélé passait à gauche du but (87e). Encore impeccable, Marco Bizot se montrait déterminant devant Amin Sarr (90e). Les Lyonnais tentaient jusqu’au bout en vain. Lyon est désormais dixième tandis que Brest (15e) obtient un bon point à l’extérieur.

Les matches de la soirée