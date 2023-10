L’incroyable début de saison de Fenerbahçe

Le championnat turc est unique en son genre. A l’instar des autres championnats compétitifs qui ne sont pas comptabilisés parmi les cinq meilleurs du Vieux Continent, la conquête du titre national passe très souvent au-delà du rayonnement continental. Près de dix ans après leur dernier sacre en championnat, Fenerbahçe semble déjà bien parti en comptant deux points d’avance sur leur rival stambouliote Galatasaray et déjà dix sur l’Adana Demirspor. Et alors que tout sourit au Fener sur la scène nationale, sa forme actuelle est également resplendissante sur le plan continental. En 19 matches, Fenerbahçe compte ainsi 19 victoires.

Un mercato impressionnant qui porte ses fruits

Déjà cet été, le club de la capitale turque avait impressionné. En recrutant plusieurs joueurs de grande classe et expérimentés au très haut niveau (Livakovic, Tadic, Dzeko, Fred, Cengiz Under, Ryan Kent), les pensionnaires de l’Ulker Fenerbahçe Sukru Saracoglu Stadium ont également étoffé leur effectif avec plusieurs achats intelligents. Dans cette lignée, Sebastian Szymański, Alexander Djiku, Mërt Müldür ou encore Rodrigo Becao sont venus ajouter de la qualité à un groupe qui n’en manquait déjà pas des saisons passées. Et alors que la plupart de ses nouveaux venus sont arrivés libres ou à un prix honnête, presque tous réalisent des débuts très satisfaisants dans la capitale.

Alors que Djiku et Becao forment une charnière centrale plus que performante, Dominik Livakovic est déjà impérial dans les buts. Titulaire depuis son arrivée, il n’a encaissé que 5 buts en 7 rencontres. Dans le secteur des artilleurs, le maestro Szymanski est un parfait complément à un duo Tadic-Dzeko déjà létal. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 19 rencontres, il compte quasiment la même ligne statistique que le buteur bosniaque de 37 ans (12 réalisations) alors que l’ancien de l’Ajax Amsterdam compte 6 buts et 4 offrandes en 19 matches cette saison. Ajoutez à cela un Irfan Can Kahveci avec 9 buts et 2 passes décisives dans sa musette, et vous obtenez un secteur offensif dangereux et qui peut poser des problèmes à n’importe quelle défense que vous soyez en Europe ou en Asie mineure.

Jusqu’où pourront-ils aller ?

Auteurs donc de 19 victoires en autant de rencontres cette saison, les Turcs ont même affiché une facilité déconcertante dans la quête de leurs succès. Réalisant 11 clean sheets, les hommes d’Ismail Kartal s’appuient sur une défense solide mais sont également la meilleure attaque de Süper Lig avec 29 buts inscrits en 10 matches. Des signes d’une domination sans partage qui annoncent également un avenir radieux pour la formation des bords du Bosphore. Néanmoins, le calendrier promet d’être plus relevé dans les prochaines semaines. Les Stambouliotes affrontent Trabzonspor (5e), Ludogorets en Ligue Europa puis l’Adana Demirspor (3e) dans les prochaines semaines. Des tests qui permettront de mieux jauger la bonne forme du Fener cette saison.

Et alors que le choc face à Galatasaray aura lieu le 24 décembre prochain, les ambitions du club dépendront également de la maestria de Kartal. Passé sur le banc de l’équipe depuis la saison 2014-2015, l’ancien défenseur, passé par Fenerbahçe entre 1983 et 1993, est adulé par les supporters stambouliotes. Pas seulement pour ses qualités de manager mais également pour sa dévotion pour le club alors qu’il n’a plus coaché depuis 2016. Arrivé cet été, Kartal se tue à la tâche comme il l’avait laissé entendre le week-end dernier : «Je suis en service depuis près de trois mois et je suis rentré chez moi quatre ou cinq fois. Je suis un peu fatigué, j’ai envie de rentrer chez moi et de me changer un peu les idées.» Pour le bien du Fener, leur entraîneur ne devrait sûrement pas rentrer à la maison tant sa présence leur est précieuse…