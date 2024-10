Le Real Madrid prépare déjà le Ballon d’or de Vinicius

Alors que la cérémonie du Ballon d’Or France Football arrive à grands pas, le Real Madrid ne se fait pas d’illusions sur l’identité du vainqueur de cette édition 2024. Pour le club merengue, les chances pour que Vinícius Júnior remporte le graal au Théâtre du Châtelet (Paris), le 28 octobre prochain, sont grandes. C’est pour cela que le club présidé par Florentino Pérez a déjà entamé les préparatifs de cette soirée, d’après Relevo, afin que l’international brésilien passe l’un des plus grands moments de sa carrière de joueur.

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, la saison passée, Vinícius a inscrit 24 buts et a délivré 11 passes décisives en 39 matches avec le Real Madrid. Ce Ballon d’Or devrait lui permettre de renforcer son statut en tant que star numéro une du club espagnol, devant Jude Bellingham et Kylian Mbappé.