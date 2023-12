CdM des Clubs : Manchester City écarte Urawa et rejoint Fluminense en finale

Manchester City faisait son entrée en lice dans ce Mondial des clubs avec une demi-finale face à Urawa Red Diamonds, vainqueur de la Ligue des Champions en Asie. Supérieur à son adversaire tout au long de la rencontre, le dernier lauréat de la C1 n’a pas tremblé en l’emportant assez largement 3-0.

Le premier but a tout de même tardé à venir mais le centre de Silva a bel et bien contraint Hoibraten à marquer contre son camp avant la pause (45e+1). Le plus dur était fait pour les Cityzens, qui ont fini le travail au retour des vestiaires avec des buts signés Kovacic (52e) et Silva (59e). Ils affronteront Fluminense vendredi prochain en finale.